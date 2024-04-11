В Донецке задержали группу иностранцев, их обвиняют в подготовке «теракта» на военном объекте РФ

Российские силовики заявили, что 11 апреля задержали членов террористической ячейки.



В российских СМИ распространено видео от ФСБ РФ, на котором вооруженные люди в военной экипировке вламываются в квартиры и задерживают там мужчин.



Минимум 6 человек задержаны. Их называют представителями Центральной Азии. В ФСБ утверждает, что задержанные готовили «теракт» на объекте вооруженных сил РФ в Донецке.



Российские силовики увидели «украинский след», как и в состоявшемся теракте в Подмосковье. Утверждается, что «координация деятельности тергруппы осуществлялась с территории Украины», а участники «после совершения преступления в РФ планировали выехать в Турцию, откуда намеревались переправиться на Украину».



Одновременно ФСБ распространила в СМИ видео из квартиры в Москве, в которой якобы представитель Центральной Азии планировал теракт в одной из синагог российской столицы. При задержании его убили.

22 марта в Подмосковье перед началом концерта в «Крокус Сити Холле» произошла стрельба и поджог концертного зала. Жертвами нападения террористов стали более 140 человек.



Секретарь совбеза РФ Николай Патрушев считает, что за терактом в «Крокусе» стоит Украина.



В обращении к россиянам президент РФ Владимир Путин заявил, что четверо задержанных по обвинению в совершении теракта в «Крокус Сити Холл» пытаясь скрыться, двигались в сторону Украины. По его словам, у подозреваемых террористов в Украине было подготовлено «окно для перехода госграницы».



Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов указал, что распространяемая российской стороной версия о том, что исполнители теракта в Подмосковье бежали в сторону Украины, не выдерживает никакой критики.



Позднее координатор по стратегической коммуникации Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби назвал утверждение России о том, что теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» связан с Украиной кремлевской пропагандой.



Вместе с тем группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за атаку на «Крокус».