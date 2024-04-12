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Підірваний у Москві екс-співробітник СБУ заявив, що не постраждав

12 квітня 2024, 23:04

Підірваний у Москві екс-співробітник СБУ заявив, що не постраждав

Ексспівробітник СБУ Василь Прозоров після підриву його машини у Москві звинуватив українські спецслужби у спробі його вбити. Вдень 12 квітня у Москві вибухнув позашляховик Toyota Land Cruiser Prado. Російські ЗМІ заявили, що чоловік був за кермом, у нього діагностували травми ніг.

Пізніше Прозоров опублікував у мережі відеозвернення, на якому він розказав, що живий і з ним все гаразд.

Колишній співробітник СБУ з 2014 року співпрацював із російськими спецслужбами, крім того, передавав їм інформацію щодо війни на Донбасі. Проте кілька років тому переїхав до РФ.

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