Підірваний у Москві екс-співробітник СБУ заявив, що не постраждав

Ексспівробітник СБУ Василь Прозоров після підриву його машини у Москві звинуватив українські спецслужби у спробі його вбити. Вдень 12 квітня у Москві вибухнув позашляховик Toyota Land Cruiser Prado. Російські ЗМІ заявили, що чоловік був за кермом, у нього діагностували травми ніг.



Пізніше Прозоров опублікував у мережі відеозвернення, на якому він розказав, що живий і з ним все гаразд.



Колишній співробітник СБУ з 2014 року співпрацював із російськими спецслужбами, крім того, передавав їм інформацію щодо війни на Донбасі. Проте кілька років тому переїхав до РФ.

