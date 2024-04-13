Британец, вернувшийся из плена, выиграл суд против РФ за жестокое обращение

Бывший британский военный Шон Пиннер, который воевал на стороне Украины и попал в российский плен в 2022 году в Мариуполе, выиграл суд против России. Как пишет издание The Daily Mail, Соломенский районный суд Киева постановил выплатить Пиннеру материальную компенсацию.



О какой сумме идет речь, не уточняется.



Москва, вероятно, проигнорирует это решение, но дело может создать прецедент для того, чтобы еще больше военнопленных подали жалобы на Россию, отмечает The Daily Mail. Сам Пиннер в комментарии изданию заявил, что это лишь первый шаг и он намерен продолжить рассмотрение своего дела в британских судах.

«Когда Россия вернется в реальный мир, ей придется урегулировать эти судебные дела... Речь идет не о настоящем, а о будущем, может, через 10 или 20 лет», — цитирует Пиннера издание The Sun.



Еще один британец Эйден Аслин, который был с Пиннером в российском плену, намерен вскоре подать иск против России.

Пиннер и Аслин были освобождены из плена, в котором они провели пять месяцев, в сентябре 2022 года. Обоих истязали. По словам британцев, пытки в заключении могли длиться несколько часов: пленных били током, наносили им ножевые ранения, инсценировали смертную казнь.



Подданный Великобритании Эйден Аслин во время поездки по Украине познакомился со своей будущей невестой и остался жить в стране, а в 2018 году присягнул и стал служить в 36-й бригаде морской пехоты ВСУ. Вместе с Аслином в плену оказался его друг, 48-летний бывший военный Королевского английского полка Шон Пиннер. В 2018 году, как и Аслин, он официально присоединился к ВСУ и служил в 36-й бригаде морской пехоты.