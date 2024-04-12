«ДНР» заключила в колонию еще одного украинского военнопленного

Группировка «ДНР» вынесла незаконный «приговор» украинскому военнопленному на оккупированной территории.



Военнослужащий полка «Азов» Алексей Жерновский был взят в плен российскими оккупантами в марте 2022 года во время боев за Мариуполь. Его обвинили в убийстве женщины, которая якобы обратилась к нему за помощью, когда тот находился на боевой позиции в одном из домов города.



Также его обвинили в «обстрелах жилых домов и гражданской инфраструктуры в Мариуполе, в результате чего один мужчина был ранен, пострадали гражданские сооружения и уничтожены частные дома».



Военнопленного заключили в колонию на 28 лет.



Ранее «Верховный суд ДНР» приговорил к пожизненному заключению пленного бойца полка «Азов» Павла Гусева.