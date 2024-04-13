Британець, який повернувся з полону, виграв суд проти РФ за жорстоке поводження

Колишній британський військовий Шон Піннер, який воював на боці України та потрапив у російський полон 2022 року у Маріуполі, виграв суд проти Росії. Як пише видання The Daily Mail, Солом'янський районний суд Києва ухвалив виплатити Піннеру матеріальну компенсацію.



Про яку суму йдеться, не уточнюється. Проте Піннер стверджує, що гроші в цьому разі його не цікавлять.



Москва, ймовірно, проігнорує це рішення, але справа може створити прецедент для того, щоб якнайбільше військовополонених подали скарги на Росію, – зазначає The Daily Mail. Сам Піннер у коментарі виданню заявив, що це лише перший крок, і він має намір продовжити розгляд своєї справи у британських судах.

«Коли Росія повернеться у реальний світ, їй доведеться врегулювати ці судові справи... Йдеться не про сьогодення, а про майбутнє, може, через 10 чи 20 років», — цитує Піннера The Sun.



Ще один британець Ейден Аслін, який був із Піннером у російському полоні, має намір невдовзі подати позов проти Росії.

Піннер та Аслін були звільнені з полону, де провели п'ять місяців, у вересні 2022 року. Обох катували. За словами британців, тортури в ув'язненні могли тривати годинами: полонених били струмом, завдавали їм ножових поранень, інсценували страту.



Підданий Великої Британії Ейден Аслін під час поїздки Україною познайомився зі своєю майбутньою нареченою і залишився жити в країні, а 2018 року присягнув на вірність Україні і став служити у 36-й бригаді морської піхоти ЗСУ. Разом із Асліном у полоні опинився його друг, 48-річний колишній військовий Королівського англійського полку Шон Піннер. У 2018 році, як і Аслін, він офіційно приєднався до ЗСУ та служив у 36-й бригаді морської піхоти.