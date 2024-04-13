Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Британець, який повернувся з полону, виграв суд проти РФ за жорстоке поводження

13 квітня 2024, 10:00

Британець, який повернувся з полону, виграв суд проти РФ за жорстоке поводження

Колишній британський військовий Шон Піннер, який воював на боці України та потрапив у російський полон 2022 року у Маріуполі, виграв суд проти Росії. Як пише видання The Daily Mail, Солом'янський районний суд Києва ухвалив виплатити Піннеру матеріальну компенсацію.

 Про яку суму йдеться, не уточнюється. Проте Піннер стверджує, що гроші в цьому разі його не цікавлять. 

Москва, ймовірно, проігнорує це рішення, але справа може створити прецедент для того, щоб якнайбільше військовополонених подали скарги на Росію, – зазначає The Daily Mail. Сам Піннер у коментарі виданню заявив, що це лише перший крок, і він має намір продовжити розгляд своєї справи у британських судах.

«Коли Росія повернеться у реальний світ, їй доведеться врегулювати ці судові справи... Йдеться не про сьогодення, а про майбутнє, може, через 10 чи 20 років», — цитує Піннера The Sun.

Ще один британець Ейден Аслін, який був із Піннером у російському полоні, має намір невдовзі подати позов проти Росії.

Піннер та Аслін були звільнені з полону, де провели п'ять місяців, у вересні 2022 року. Обох катували. За словами британців, тортури в ув'язненні могли тривати годинами: полонених били струмом, завдавали їм ножових поранень, інсценували страту.

Підданий Великої Британії Ейден Аслін під час поїздки Україною познайомився зі своєю майбутньою нареченою і залишився жити в країні, а 2018 року присягнув на вірність Україні і став служити у 36-й бригаді морської піхоти ЗСУ. Разом із Асліном у полоні опинився його друг, 48-річний колишній військовий Королівського англійського полку Шон Піннер. У 2018 році, як і Аслін, він офіційно приєднався до ЗСУ та служив у 36-й бригаді морської піхоти.

ТЕГИ

Інше
Полон українські військові
Місця
Велика Британія

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:42
Головне за день: У Москві підірвали колишнього співробітника СБУ. Обстріл Костянтинівки
21:16
У Маріуполі — квартирний скандал, у Донецьку — транспортний колапс, на Херсонщині ще один підвал для полонених: дайджест ►
19:59
В окупованій Горлівці поранено 10 рятувальників — «ДНР»
19:07
«ДНР» ув'язнила ще одного українського військовополоненого
17:40
«ЛНР»: У Рубіжному під час обстрілу загинула людина, ще семеро — поранені
14:47
У Донецьку зник проросійський пропагандист із США
12:25
Фонд Кадирова хоче відновити мечеть у Донецьку, якою опікувався Ахметов
10:40
Російські війська 22 рази обстріляли Донецьку область минулої доби
09:50
Російські окупанти просунулися біля Бердичів Донецької області — DeepState
08:01
Дефіцит систем ППО в Україні допомагає росіянам захопити Часів Яр — ISW
23:39
Головне за день: РФ зруйнувала Трипільську ТЕС. Законопроєкт про мобілізацію
22:31
В Донецьку затримали групу іноземців: їх звинувачують у підготовці «теракту» на військовому об'єкті РФ
19:39
«Хочу до Радянського Союзу»: «ДНР» поширила відео, як видає російські паспорти жителям Авдіївки
16:40
Журналісти підрахували втрати російської військової авіації від «дружнього вогню»
13:50
В окупованому Маріуполі у травні може розпочатися мобілізація
09:54
«ДНР»: П'ятеро людей постраждали внаслідок удару по автобусу на трасі під Ясинуватою
23:22
Головне за день: армія РФ захопила Первомайське. Гіркін хоче на лінію фронту
17:20
Гіркіна затвердили на посаду командира взводу на Донбасі. Але заважає судимість
23:35
Війська РФ окупували село Первомайське під Авдіївкою
23:12
Головне за день: Російська бомба впала на Єнакієве. Обстріл Костянтинівки
усі новини
11:11
Понад 2 тисячі обстрілів за добу: куди били окупанти на Донеччині
10:55
За Богданівку точаться інтенсивні бої — Міноборони України
10:20
Декілька міст Донеччини сьогодні без води через ремонт
10:00
Британець, який повернувся з полону, виграв суд проти РФ за жорстоке поводження
08:55
Російські війська окупували село Богданівка на Донеччині — DeepState
08:38
На Донеччині за добу через обстріли поранено 8 людей, двоє — загинули
23:42
Головне за день: У Москві підірвали колишнього співробітника СБУ. Обстріл Костянтинівки
23:04
Підірваний у Москві екс-співробітник СБУ заявив, що не постраждав
22:40
Російські окупанти стверджують, що обстріляно Токмак Запорізької області і є жертви
21:58
Поліція перевіряє за базами даних можливих ухилянтів — Клименко
21:16
У Маріуполі — квартирний скандал, у Донецьку — транспортний колапс, на Херсонщині ще один підвал для полонених: дайджест ►
19:59
В окупованій Горлівці поранено 10 рятувальників — «ДНР»
19:33
Харкову можна звільняти місцевий бізнес від податків — Шмигаль
19:07
«ДНР» ув'язнила ще одного українського військовополоненого
18:41
Російські окупанти вдарили по Нью-Йорку: є жертва та постраждалий
18:25
У Криворізькому районі ППО збила російську ракету: відомо про пожежу та постраждалу
17:59
Частина підтримки гальмується. Треба робити все, щоб збільшувати власні можливості — Зеленський
17:40
«ЛНР»: У Рубіжному під час обстрілу загинула людина, ще семеро — поранені
17:11
Російська ФСБ на кордоні Естонії та РФ била українців
16:45
Через пошкодження енергооб'єктів у Харкові та області запроваджують нові графіки відключень світла
усі новини
ВІДЕО
У Маріуполі — квартирний скандал, у Донецьку — транспортний колапс, на Херсонщині ще один підвал для полонених: дайджест ► У Маріуполі — квартирний скандал, у Донецьку — транспортний колапс, на Херсонщині ще один підвал для полонених: дайджест ►
12 квітня, 21:16
У Москві підірвали автомобіль колишнього співробітника СБУ. Фото: 112 У Москві підірвали автомобіль колишнього співробітника СБУ
12 квітня, 14:59
Співробітники ДСНС врятували 5 цуценят у Сумській області На Сумщині рятувальники витягли з пожежі у нежитловій будівлі п'ятьох новонароджених цуценят
12 квітня, 12:50
В Ужгороді розпочалося будівництво євроколії, яка з'єднає Україну з Європою В Ужгороді розпочалося будівництво євроколії, яка з'єднає Україну з Європою
12 квітня, 09:55
Четверо поліцейських контужені через російський обстріл в Луганській області Четверо поліцейських контужені через російський обстріл в Луганській області
11 квітня, 22:06
Військовополонені з Донецька та Луганська просять Путіна та Москалькову про обмін Військовополонені з Донецька та Луганська просять Путіна та Москалькову про обмін
11 квітня, 21:42
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір