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Россияне за сутки 15 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области: десятки поврежденных домов

14 апреля 2024, 10:59

Россияне за сутки 15 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области: десятки поврежденных домов

Оккупанты атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин Оккупанты атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

За минувшие сутки россияне обстреляли Донецкую область. В частности, под удар попали четыре района региона. В результате ударов есть пострадавшие, десятки поврежденных домов и объектов. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Ситуация в регионе следующая:

Волновахский район. В селе Богоявленка Угледарской громады один человек получил ранения.



Покровский район. В Марьинской громаде ранен человек в Красногоровке, обстреляны Антоновка, Екатериновка и Максимилиановка. В Очеретино 2 человека ранены, в Нетайлово - 2 человека погибли. В Селидово повреждено 5 пятиэтажек, 2 частных дома, 3 админздания и 6 хозяйственных зданий. В Новоселидовке Кураховской громады 1 человек погиб и 1 ранен, повреждено 15 частных домов.



Краматорский район. В Лимане поврежден инфраструктурный объект, обстреляны Ямполевка, Терны, Ивановка и Заречное. В Заре Ильиновской громады поврежден 1 объект. Под огнем окрестности Константиновской общины.

Бахмутский район. В Часовоярской громаде повреждены 11 частных домов и многоэтажка. В Северске поврежден дом.

Ранее мы писали, что рооссийские войска ночью 14 апреля ударили ракетами по городу Селидово Донецкой области, а утром – скинули авиационную бомбу.

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