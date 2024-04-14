Россияне за сутки 15 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области: десятки поврежденных домов

Оккупанты атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

За минувшие сутки россияне обстреляли Донецкую область. В частности, под удар попали четыре района региона. В результате ударов есть пострадавшие, десятки поврежденных домов и объектов. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



Ситуация в регионе следующая:



Волновахский район. В селе Богоявленка Угледарской громады один человек получил ранения.





Покровский район. В Марьинской громаде ранен человек в Красногоровке, обстреляны Антоновка, Екатериновка и Максимилиановка. В Очеретино 2 человека ранены, в Нетайлово - 2 человека погибли. В Селидово повреждено 5 пятиэтажек, 2 частных дома, 3 админздания и 6 хозяйственных зданий. В Новоселидовке Кураховской громады 1 человек погиб и 1 ранен, повреждено 15 частных домов.





Краматорский район. В Лимане поврежден инфраструктурный объект, обстреляны Ямполевка, Терны, Ивановка и Заречное. В Заре Ильиновской громады поврежден 1 объект. Под огнем окрестности Константиновской общины.



Бахмутский район. В Часовоярской громаде повреждены 11 частных домов и многоэтажка. В Северске поврежден дом.



Ранее мы писали, что рооссийские войска ночью 14 апреля ударили ракетами по городу Селидово Донецкой области, а утром – скинули авиационную бомбу.