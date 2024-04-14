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Росіяни за добу 15 разів обстріляли населені пункти Донецької області: десятки пошкоджених будинків

14 квітня 2024, 10:59

Росіяни за добу 15 разів обстріляли населені пункти Донецької області: десятки пошкоджених будинків

Окупанти атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін Окупанти атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Минулої доби росіяни обстріляли Донецьку область. Зокрема, під удар потрапили чотири райони регіону. Внаслідок ударів є постраждалі, десятки пошкоджених будинків та об'єктів. Про це повідомив голова Донецької ОВ Вадим Філашкін.

Ситуація у регіоні така:

Волноваський район. У Богоявленці Вугледарської громади поранено людину.



Покровський район. У Мар'їнській громаді поранено людину в Красногорівці, обстріляні Антонівка, Катеринівка і Максимільянівка. В Очеретиному 2 людини поранені, у Нетайловому — 2 людини загинули. У Селидовому пошкоджено 5 п'ятиповерхівок, 2 приватні будинки, 3 адмінбудівлі і 6 господарчих будівель. У Новоселидівці Курахівської громади 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 15 приватних будинків.



Краматорський район. У Лимані пошкоджено інфраструктурний об'єкт, обстріляні Ямполівка, Терни, Іванівка і Зарічне. У Зорі Іллінівської громади пошкоджено 1 об'єкт. Під вогнем околиці Костянтинівської громади.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 11 приватних будинків і багатоповерхівка. У Сіверську пошкоджено будинок.

Раніше ми писали, що російські війська вночі 14 квітня вдарили ракетами по місту Селидове Донецької області, а вранці – скинули авіаційну бомбу.

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