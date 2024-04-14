Росіяни отримали завдання захопити Часів Яр до 9 травня — Сирський

Росіянам наказали захопити Годинник Яр до 9 травня. Фото: Олександр Сирський

Найвище російське військове керівництво поставило завдання своїм військам захопити Часів Яр до 9 травня. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.



За його словами, російські окупанти зосереджують зусилля для прориву української оборони на захід від Бахмута, виходу до каналу Сіверський Донець — Донбас. Також вони мають намір окупувати Часів Яр для створення умов просування до Краматорської агломерації.



Сирський зазначив, що реалізації планів росіян заважає оборона бригад. Українські військовослужбовці знищили групи піхоти, які вийшли до мікрорайону Новий, а потім ліквідували за допомогою FPV-дронів та вогнем артилерії.



Наразі ЗСУ посилюють оборону. Також, на думку Сирського, необхідно підвищити якість підготовки, зокрема морально-психологічної складової, нарощувати чисельність високотехнологічних безпілотних систем різного призначення з підготовленими операторами, підвищити якість проведення асиметричних дій з метою зниження бойового потенціалу противника.



«Водночас загроза залишається актуальною, з урахуванням того, що вище російське військове керівництво поставило завдання своїм військам захопити Часів Яр до 9 травня. З метою адекватного реагування на дії противника та зміцнення оборони наших військ на цьому напрямку вжили заходів щодо суттєвого посилення бригад боєприпасами, дронами, засобами РЕБ», — наголосив Головнокомандувач ЗСУ.



Раніше ми писали, що нестача систем протиповітряної оборони України стала причиною активізації ударів авіабомбами РФ по прифронтових районах і може стати вирішальним фактором захоплення міста Годин Яр у Донецькій області.



Крім того, військові аналітики українського проєкту DeepState заявили, що російська армія просунулася у Новомихайлівці і на сході Часового Яру на Бахмутському напрямку Донецької області.