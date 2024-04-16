В Украине пенсию продолжили выплачивать 212 тысячам переселенцев

В Украине 31 марта завершился срок прохождения физической идентификации пенсионеров-переселенцев. В частности завершился срок принятия заявлений для прохождения идентификации. В министерстве социальной политики Украины сообщили, что после проверки была продолжена выплата пенсии для 212,8 тысяч человек.



Лично посетили отделения банков более 27 тысяч человек. С помощью видеоконференции — 46 тысяч человек. В консульских учреждениях за рубежом идентификацию прошли 356 человек. Через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины — почти 73 тысяч человек. Лично посетили территориальные органы Пенсионного фонда Украины — 31,6 тысяч человек.



В Минсоцполитики подчеркнули, что после их обработки данных переселенцам выплачивается пенсия. Поэтому, если человек не получил пенсию в свою дату, но прошел идентификацию, она будет выплачена до конца месяца.



«Необходимость физической идентификации для получателей пенсий и социальных выплат является общепринятой международной практикой и действует в Украине на постоянной основе. Это необходимо для того, чтобы проверить, действительно ли человек, который получает средства от государства, является живым и получает ли выплату именно тот человек, которому они предназначены», — пояснили в министерстве.