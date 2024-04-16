В Україні пенсію продовжили виплачувати 212 тисячам переселенців

В Україні 31 березня завершився термін проходження фізичної ідентифікації пенсіонерів-переселенців. Зокрема, завершився термін прийняття заяв для проходження ідентифікації. У міністерстві соціальної політики України повідомили, що після перевірки було продовжено виплату пенсії для 212,8 тисячі осіб.



Особисто відвідали відділення банків понад 27 тисяч осіб. За допомогою відеоконференції — 46 тисяч осіб. У консульських установах за кордоном ідентифікацію пройшли 356 осіб. Через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України — майже 73 тисячі осіб. Особисто відвідали територіальні органи Пенсійного фонду України — 31,6 тисячі осіб.



У Мінсоцполітики наголосили, що після їх обробки даних переселенцям виплачується пенсія. Тому, якщо людина не отримала пенсії у свою дату, але пройшла ідентифікацію, її буде виплачено до кінця місяця.



«Необхідність фізичної ідентифікації для одержувачів пенсій та соціальних виплат є загальноприйнятою міжнародною практикою та діє в Україні на постійній основі. Це необхідно для того, щоб перевірити, чи дійсно людина, яка отримує кошти від держави, є живою і чи отримує виплату саме та людина, якій вони призначені», — пояснили у міністерстві.