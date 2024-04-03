Пенсионерам определенных профессий разрешили не платить за коммуналку: подробности

Некоторые украинские пенсионеры могут получить 100-процентную скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг, покупку твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа. Об этом сообщили в Пенсионном фонде.

Отмечается, что воспользоваться льготой могут пенсионеры отдельных профессий, которые работали в сельской местности и продолжают там проживать после выхода на заслуженный отдых. Речь идет о педагогах, медицинских и фармацевтических работниках, специалистах по защите растений, работниках музеев, библиотек, государственных и коммунальных учреждений культуры и образования сферы культуры.

Для получения льгот граждане должны иметь не менее трех лет стажа и работать на этих должностях на момент выхода на пенсию. Кроме этого, право на льготу зависит от дохода семьи пенсионера. В частности, на льготу могут рассчитывать граждане, среднемесячный доход семьи за предыдущие полгода в расчете на одного человека не превышал величину дохода, которая дает право на льготу — 4240 гривен.

В ПФУ отметили, что могут предоставить льготу в течение 12 месяцев с месяца обращения, однако не более, чем до конца текущего года. Важно помнить, что льгота не распространяется на членов семьи.

Пенсионер должен состоять на учете в Реестре лиц, имеющих право на льготу, и предоставить следующие документы:

заявление о предоставлении льгот на оплату коммуналки, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;

документы, подтверждающие проживание в сельской местности.

Для того чтобы лицо внесли в Реестр льготников, нужно подать соответствующее заявление и подтверждающую справку о праве на льготу. Такой документ должен быть выдан отделом образования, здравоохранения, культуры, райгосадминистрации или администрацией учреждения, где лицо работало, а в случае ликвидации заведения сельским или поселковым советом на основании записей в трудовой книжке.

Отмечается, что подать заявление и документы в Фонд можно лично через сервисные центры ПФУ, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета, центры предоставления административных услуг, по почте или онлайн через веб-портал, мобильное приложение ПФУ или «Дію».