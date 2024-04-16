В окупації на хабарі затримано «чиновника ДНР»: він причетний до справи про розкрадання чорного металу

На окупованій території Донецької області російські та місцеві силовики угруповання «ДНР» затримали одного із так званих «чиновників».



Затримано керівника одного з об'єктів енергетичної промисловості під контролем «ДНР». Його підозрюють у дачі хабара у великому розмірі іншій «посадовій особі».



Місцеві ЗМІ повідомляють, що затриманий нібито дав хабар у розмірі 200 тисяч рублів співробітнику «правоохоронних органів» за сприяння у припиненні процесуальної перевірки за фактом розкрадання брухту чорного металу з регіональних об'єктів енергопромисловості.