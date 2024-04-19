В Одесской области прогремели взрывы

Взрывы в Одесской области. Фото: Труха

В Одессе и области раздался ряд взрывов. Об очередной атаке на южный регион сообщил Telegram-канал «Труха».



«Одеская область, всех прошу быть в укрытиях отбоя воздушной тревоги!», — написал глава Одесской ОВА Олег Кипер.



Канал мониторинга вражеской авиации monitor предупредил об угрозе баллистики из Крыма.



«Баллистика на Порт-Аненталь, Одесщина. Ракета перестала существовать в пределах Одесского района. Угроза баллистики продолжается до отбоя», — говорится в сообщении.



Позже появилось сообщение о взрыве, но как оказалось, Силы обороны сбили разведывательный дрон.



Напомним, Силы противовоздушной обороны сбили 15 ракет и 14 ударных дронов-камикадзе, а также самолет Ту-22М3.