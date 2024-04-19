На Одещині прогриміли вибухи

Вибухи на Одещині. Фото: Труха

В Одесі та області пролунала низка вибухів. Про чергову атаку на південний регіон повідомив Telegram-канал «Труха».



«Одещина, всіх прошу бути в укриттях до відбою повітряної тривоги!», - написав голова Одеської ОВА Олег Кіпер.



Канал моніторингу ворожої авіації monitor попередив про загрозу балістики із Криму.



«Балістика на Порт-Аненталь, Одещина. Ракета перестала існувати у межах Одеського району. Загроза балістики продовжується до відбою», — йдеться у повідомленні.



Пізніше з'явилося повідомлення про вибух, але, як виявилося, Сили оборони збили розвідувальний дрон.



Нагадаємо, Сили протиповітряної оборони збили 15 ракет і 14 ударних дронів-камікадзе, а також літак Ту-22М3.