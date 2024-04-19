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На Одещині прогриміли вибухи

19 квітня 2024, 14:17

На Одещині прогриміли вибухи

Вибухи на Одещині. Фото: Труха Вибухи на Одещині. Фото: Труха

В Одесі та області пролунала низка вибухів. Про чергову атаку на південний регіон повідомив Telegram-канал «Труха».

«Одещина, всіх прошу бути в укриттях до відбою повітряної тривоги!», - написав голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Канал моніторингу ворожої авіації monitor попередив про загрозу балістики із Криму.

«Балістика на Порт-Аненталь, Одещина. Ракета перестала існувати у межах Одеського району. Загроза балістики продовжується до відбою», — йдеться у повідомленні.

Пізніше з'явилося повідомлення про вибух, але, як виявилося, Сили оборони збили розвідувальний дрон.

Нагадаємо, Сили протиповітряної оборони збили 15 ракет і 14 ударних дронів-камікадзе, а також літак Ту-22М3.

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