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«МГБ ДНР» ликвидируют: «указ» Пушилина раскрыл сотрудника ФСБ

19 апреля 2024, 21:48

«МГБ ДНР» ликвидируют: «указ» Пушилина раскрыл сотрудника ФСБ

Так называемое «министерство государственной безопасности ДНР» должно быть ликвидировано в течение полугода. Соответствующий «указ» подписал 19 апреля глава группировки «ДНР» Денис Пушилин.

Ликвидация «МГБ ДНР» происходит в связи с созданием «управления ФСБ РФ по ДНР».

Согласно бумаге Пушилина, устанавливается срок завершения процедуры ликвидации «МГБ» не позднее шести месяцев со дня вступления в силу «указа». Для этого предписано создать ликвидационную комиссию из числа сотрудников упраздненного ведомства.

Ликвидационная комиссия должна предоставить «управлению ФСБ по ДНР» материалы дел об административных правонарушениях, уголовных дел, досудебных расследований и другую архивную документацию.

Указано, что комиссию возглавил Дмитрий Алексеевич Боронин. Примечательно, что человек с таким ФИО
является сотрудником ФСБ России. Об этом свидетельствуют данные Главного Управления разведки Минобороны Украины.

28 марта 2022 года ГУР МОУ опубликовало список сотрудников ФСБ РФ, зарегистрированных в штаб-квартире ФСБ на улице Большая Лубянка в Москве. В этом списке был и Боронин.

Указано, что он родился 25 августа 1975 года в Тамбовской области России. 

Выходит, своим «указом» Пушилин подтвердил, что в «МГБ ДНР» работал кадровый сотрудник ФСБ, которому теперь поручено ликвидировать созданную в 2014 году «спецслужбу» псевдореспублики. 

Отметим, что «управление ФСБ РФ по ДНР» было создано указом Владимира Путина еще 31 декабря 2022 года. Начальником управления был назначен российский генерал-майор Олег Боломожнов.

«Управление ФСБ РФ по ДНР» разместилось в бывшем здании Главного управления СБУ в Донецкой области. Рядом был установлен бюст Дзержинского.

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