Так называемое «министерство государственной безопасности ДНР» должно быть ликвидировано в течение полугода. Соответствующий «указ» подписал 19 апреля глава группировки «ДНР» Денис Пушилин.



Ликвидация «МГБ ДНР» происходит в связи с созданием «управления ФСБ РФ по ДНР».



Согласно бумаге Пушилина, устанавливается срок завершения процедуры ликвидации «МГБ» не позднее шести месяцев со дня вступления в силу «указа». Для этого предписано создать ликвидационную комиссию из числа сотрудников упраздненного ведомства.



Ликвидационная комиссия должна предоставить «управлению ФСБ по ДНР» материалы дел об административных правонарушениях, уголовных дел, досудебных расследований и другую архивную документацию.



Указано, что комиссию возглавил Дмитрий Алексеевич Боронин. Примечательно, что человек с таким ФИО

является сотрудником ФСБ России. Об этом свидетельствуют данные Главного Управления разведки Минобороны Украины.



28 марта 2022 года ГУР МОУ опубликовало список сотрудников ФСБ РФ, зарегистрированных в штаб-квартире ФСБ на улице Большая Лубянка в Москве. В этом списке был и Боронин.



Указано, что он родился 25 августа 1975 года в Тамбовской области России.

Выходит, своим «указом» Пушилин подтвердил, что в «МГБ ДНР» работал кадровый сотрудник ФСБ, которому теперь поручено ликвидировать созданную в 2014 году «спецслужбу» псевдореспублики.

Отметим, что «управление ФСБ РФ по ДНР» было создано указом Владимира Путина еще 31 декабря 2022 года. Начальником управления был назначен российский генерал-майор Олег Боломожнов.



«Управление ФСБ РФ по ДНР» разместилось в бывшем здании Главного управления СБУ в Донецкой области. Рядом был установлен бюст Дзержинского.