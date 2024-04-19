«МДБ ДНР» ліквідують: «указ» Пушиліна викрив співробітника ФСБ

Так зване «Міністерство державної безпеки ДНР» має бути ліквідоване протягом півроку. Відповідний «указ» підписав 19 квітня голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін.



Ліквідація «МДБ ДНР» відбувається у зв'язку зі створенням «управління ФСБ РФ по ДНР».



Згідно з папером Пушиліна, встановлюється термін завершення процедури ліквідації «МДБ» не пізніше шести місяців з дня набрання чинності «указу». Для цього наказано створити ліквідаційну комісію з-поміж співробітників «МДБ ДНР».



Ліквідаційна комісія має надати «управлінню ФСБ по ДНР» матеріали справ про адміністративні правопорушення, кримінальні справи, досудові розслідування та іншу архівну документацію.



Зазначено, що комісію очолив Дмитро Олексійович Боронін. Примітно, що людина з таким ПІБ є співробітником ФСБ Росії. Про це свідчать дані Головного управління розвідки Міноборони України.



28 березня 2022 року ГУР МОУ опублікувало список співробітників ФСБ РФ, зареєстрованих у штаб-квартирі ФСБ на вулиці Велика Луб'янка у Москві. У цьому списку був і Боронін.



Зазначається також, що Боронін народився 25 серпня 1975 року в Тамбовській області Росії.

Виходить, своїм «указом» Пушилін підтвердив, що у «МДБ ДНР» працював кадровий співробітник ФСБ, якому тепер доручено ліквідувати створену у 2014 році «спецслужбу» псевдореспубліки.

Додамо, що «управління ФСБ РФ по ДНР» було створено указом Володимира Путіна ще 31 грудня 2022 року. Начальником управління призначений російський генерал-майор Олег Боломожнов.



«Управління ФСБ РФ по ДНР» розмістилося в колишній будівлі Головного управління СБУ в Донецькій області. Поруч було встановлено погруддя Дзержинського.