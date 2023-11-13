Бюст Дзержинского и забор. Как выглядит здание ФСБ в Донецке

Управление ФСБ РФ в оккупированном Донецке. Кадр из видео

В оккупированном Россией Донецке показали, как выглядит здание, в котором находится «Управление ФСБ по Донецкой народной республике». Соответсвующее кадры опубликовал местный филиал российского государственного медиахолдинга ВГТРК в сюжете о задержании гражданина Украины, который якобы готовил подрывы на инфраструктурных объектах.



Судя по зеленой листве на деревьях, кадры, на которых показано «управление ФСБ по ДНР» были сняты еще в теплое время года и использованы в сюжете с иллюстративной целью.



«Новости Донбасса» определили, что это здание по адресу улица Щорса, 62. Там же донецкая штаб-квартира ФСБ формально зарегистрирована в российских реестрах.

Здание на Щорса, 62 в Донецке в 2014 году и в 2023 году

По этому адресу в центре города расположен целый комплекс зданий, который был построен во времена СССР и использовался КГБ. После првозглашения независимости Украины и до захвата комплекса пророссийскими боевиками в 2014 года на Щорса, 62 находилось управление Службы безопасности Украины в Донецкой области. Затем здания забрало себе «министерство государственной безопасности ДНР».

Комплекс зданий, которые использует ФСБ РФ в Донецке. Фото: Google Earth

До широкомасштабного вторжения «МГБ ДНР» не особо использовало комплекс на Щорса, который осталось от СБУ. Их штаб-квартира находилась на бульваре Шевченко, 26 (до 2014-го там была госфининспекция по Донецкой области). В частности, там проходили допросы задержанных.



Вместе с тем, по данным «Новостей Донбасса» еще во времена «МГБ ДНР» на Щорса, 62 долгое время шел ремонт.



После российской аннексии «МГБ ДНР» в январе 2023 года превратилось в «управление ФСБ по ДНР». И российская спецслужба на оккупированной территории выбрала своей штаб-квартирой комплекс на улице Щорса.



Благодаря кадрам ВГТРК можно увидеть, как здание изменилось после ремонта. В частности, вокруг появился железный забор, которого не было при СБУ. Стеклянный тамбур на входе был заменен на кирпичный.

Возле правого угла здания установили бюст Феликсу Дзержинскому — основателю и руководителю Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК), преемниками которой стали НКВД, КГБ и ФСБ. Дзержинский был организатором красного террора, начавшегося после прихода большевиков к власти в 1917 году.



На постаменте указана цитата, которую приписывают Дзержинскому: «Чекист должен иметь горячее сердце, холодную голову и чистые руки».

За бюстом Дзержинского можно заметить окно, заложенное мешками с песком.



Район, где находится штаб-квартира ФСБ в захваченном Донецке, неоднократно подвергался обстрелам. В частности, 23 августа 2023 года было повреждено одно из зданий «чекистов».