Оккупанты заявили, что уничтожили железнодорожный мост в Курахово

Оккупационные войска РФ заявили, что уничтожили железнодорожный мост в Курахово Донецкой области. В российских Telegram-каналах распространяется видео, на котором, как утверждаемся установка «Ураган» при корректировке с беспилотника поражает железнодорожный мост.



Оккупанты утверждают, что Вооруженные силы Украины использовали этот мост для логистики.



Это один из двух мостов, которых проходил через реку Волчья и соединял Курахово с Новой Ильинкой. В публичных источниках нет информации, использовали ли этот мост ВСУ.