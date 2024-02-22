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Число пострадавших в результате удара по Кураховской ТЭС возросло до 9 человек

Обновлено
22 февраля 2024, 15:19

Число пострадавших в результате удара по Кураховской ТЭС возросло до 9 человек

РФ ударила по Курахово. Фото: прокуратура РФ ударила по Курахово. Фото: прокуратура

В результате авиаудара войск РФ по ТЭС в Курахово число раненых возросло до 9 человек. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

«22 февраля в 10:10 враг обстрелял Курахово с использованием КАБ-250. От авиаудара по территории предприятия получили ранения девять сотрудников – двое из них – женщины и семь мужчин в возрасте от 31 до 54 лет», — говорится в сообщении.

Всех пострадавших доставили в больницу. У раненых диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы, ушибы и сотрясение головного мозга.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Cегодня ранее сообщалось, что войска РФ нанесли удар по прифронтовой ТЭС в Донецкой области, в результате чего пострадали 6 человек. В сообщении компании ДТЭК не уточнялось, о какой ТЭС идет речь. Однако по контексту было понятно, что речь о Кураховской ТЭС, которую войска РФ обстреливают регулярно.

Также позднее в ДТЭК уточнили, что число пострадавших сотрудников ТЭС возросло до 9 человек.

Ранее мы писали, что в результате ночной атаки по Доброполью Донецкой области в ночь на 21 февраля российские дроны «Шахед» попали в два здания общежития, в которых жили вынужденные переселенцы. Житель пострадавшего общежития Михаил рассказал «Новостям Донбасса», что атака произошла ночью, когда люди уже спали.

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