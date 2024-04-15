В городе Часов Яр до сих пор остаются люди: глава ГВА назвал количество и причину их отказа от эвакуации

По состоянию на 15 апреля в городе Часов Яр, который является целью для россиян, остается около 700 гражданских. Местные власти призывают всех эвакуироваться в более безопасные регионы Украины. Об этом передает Радио Свобода («Свобода.Утро»).



По словам главы Часовоярской ГВА Сергея Чауса, местные жители соглашаются уехать только тогда, когда их жилье будет полностью разрушено.



«Эта тема, к сожалению, работает полностью. Тогда уже люди машут рукой и говорят, что «все, едем». Но, к сожалению, в этих вариантах очень часто утрачены документы. Поэтому люди сами себе делают лишние хлопоты, которые потом очень трудно разобрать. А так я не вижу, чтобы люди из-за усиления обстрелов начали уезжать», — отметил он.



Кроме того, сейчас возникают трудности с доставкой в город гуманитарной помощи.



«В настоящее время еще получается. Но мы понимаем, что все сложнее. Это один момент. И второй момент, что может наступить та минута, когда мы просто физически не сможем этого сделать. Это мы говорим открыто, предупреждаем людей. Есть районы, куда мы уже не можем выехать из-за активности дронов», — резюмировал глава региона.



Ранее мы писали, что российские войска могут не успеть захватить весь город Часов Яр в Донецкой области до 9 мая, но только зайдут в его восточный район. Однако недостаток артиллерии и средств ПВО у ВСУ позволит захватчикам быстрее продвигаться в ходе операции по захвату города.



Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что россиянам поставили задачу захватить город Часов Яр под Бахмутом до 9 мая. Захват города создаст условия для дальнейшего продвижения врага к Краматорской агломерации.