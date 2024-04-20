З небезпечних районів Донецької області потрібно евакуювати ще щонайменше 70 тисяч людей

Влада Донецької області продовжує спроби евакуювати близько 70 тисяч мирних жителів, у тому числі 2 тисячі дітей, які залишаються жити біля лінії фронту. Про це розповів голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в інтерв'ю Kyiv Independent.



«Була проведена обов'язкова евакуація всього населення Донецької області, а також примусова евакуація з (прифронтових) населених пунктів Торецьк, Мар'їнка та Очеретине», — сказав Філашкін.



Він додав, що влада також розпочала примусову евакуацію 24 дітей з чотирьох населених пунктів у Курахівській громаді.



За даними ОВА, перед повномасштабною війною на вільній території Донецької області проживало 1,9 мільйона осіб. Нині це 525 тисяч. Близько 70% тих, хто залишився, жінки та літні люди.