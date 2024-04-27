Как под обстрелами живет село Желанное на Донетчине — видео ►

В село Желанное Очеретинской громады Донецкой области экипаж полиции «Белый ангел» доставил продуктовые наборы. В прифронтовом поселке остаются около 100 жителей, которые выживают за счет гуманитарной помощи.



Люди ночуют в подвалах. К примеру, здесь живет женщина, которая в начале российской агрессии переехала в Желанное из Авдеевки.



Полицейские завезли продукты для каждой семьи — 90 наборов. Дорога в поселок, по которой ездили раньше, полностью простреливается оккупантами, поэтому теперь экипаж выбрал новый маршрут.



Группа все равно чуть не попала под обстрел — ее спасла задержка из-за пробитого колеса. Буквально в это время российский удар разрушил частный дом. Ранило кота, который уже не впервые страдает в результате обстрелов.



Номер, по которому можно обратиться за помощью к «белым ангелам»: 066-56-19-102.

Ранее сообщалось, что российские войска смогли еще продвинуться в поселке Очеретино Донецкой области и занять большую часть населенного пункта. Село Желанное находится в Очеретинской громаде, то есть рядом горячими точками фронта.