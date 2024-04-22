Российские военные в центральной части Очеретино. Кадр из видео

Российские войска смогли еще продвинуться в поселке Очеретино Донецкой области и занять большую часть населенного пункта. К такому выводу пришел украинский аналитический проект DeepState.



Сегодня российские военные выложили видео из центральной части поселка. Кадры геолоцировал DeepState.



«Имеющиеся кадры свидетельствуют, что враг занял центральную часть поселка и большую его часть. Бои продолжаются в окрестностях. Под вопросом остается только район „Гидростроителей“ в северо-восточной части населенного пункта», — отмечают украинские военные аналитики.



Произошедшее в DeepState назвали прорывом фронта.

Сегодня ранее DeepState объяснил продвижение сил РФ в Очеретино на Авдеевском направлении тем, что они «подловили» Силы обороны Украины во время смены подразделений.



Украинский военный журналист и блогер Богдан Мирошников считает, что основная причина потери части Очеретино — дефицит боеприпасов и тактические ошибки. «Через несколько недель по первому пункту ситуация изменится к лучшему, а пока имеем то, что имеем», — подчеркнул он.