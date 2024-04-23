Полицейский экипаж «Белые ангелы» во время эвакуации раненого попал под мощный обстрел

Полицейский экипаж «Белые ангелы» продолжают эвакуировать жителей Донецкой области в более безопасные регионы Украины. Так, на прошлой неделе во время очередной эвакуации пострадавшего из поселка Очеретино, экипаж попал под мощную атаку оккупационных войск РФ. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



Сообщается, что оккупанты прицельно ударили по жилому сектору, где в это время полицейские помогали раненому мужчине сесть в автомобиль. На выезде из поселка россияне снова атаковал экипаж – снаряды взорвались в 70 метрах.



Полицейским удалось вырваться и помочь пострадавшему.



«Я троих похоронил за неделю. Вчера сосед. Прилетело в дом, засыпало кирпичом. Женщину вытащили, а мужчину – нет. За домом похоронил, потому что на кладбище не дойдешь», — рассказал раненый.



Ранее мы писали, что 23 апреля российские войска нанесли удар по Константиновке Донецкой области.