Як під обстрілами живе село Желанне на Донеччині — відео ►

До Желанного Очеретинської громади Донецької області екіпаж поліції «Білий янгол» доставив продуктові набори. У прифронтовому селі залишаються близько 100 жителів, які виживають завдяки гуманітарній допомозі.



Люди ночують у підвалах. Наприклад, тут мешкає жінка, яка на початку російської агресії переїхала до Желанного з Авдіївки.



Поліцейські завезли продукти кожній сім'ї — 90 наборів. Дорога до селища, якою їздили раніше, уся прострілюється окупантами, тому тепер екіпаж обрав новий маршрут.



Група все одно мало не потрапила під обстріл — її врятувала затримка через пробите колесо. Буквально тоді ж російський удар зруйнував приватний будинок. Поранило кота, який уже не вперше страждає внаслідок обстрілу.



Номер, за яким можна звернутися по допомогу до «білих янголів»: 066-56-19-102.

Раніше повідомлялося, що російські війська змогли ще просунутися в селищі Очеретине Донецької області та зайняти більшу частину населеного пункту. Село Желанне розташовується в Очеретинській громаді, тобто поряд з гарячими точками фронту.