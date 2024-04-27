Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Як під обстрілами живе село Желанне на Донеччині — відео ►

27 квітня 2024, 13:15

Як під обстрілами живе село Желанне на Донеччині — відео ►

Як під обстрілами живе село Желанне на Донеччині — відео

До Желанного Очеретинської громади Донецької області екіпаж поліції «Білий янгол» доставив продуктові набори. У прифронтовому селі залишаються близько 100 жителів, які виживають завдяки гуманітарній допомозі.

Люди ночують у підвалах. Наприклад, тут мешкає жінка, яка на початку російської агресії переїхала до Желанного з Авдіївки.

 Поліцейські завезли продукти кожній сім'ї — 90 наборів. Дорога до селища, якою їздили раніше, уся прострілюється окупантами, тому тепер екіпаж обрав новий маршрут.

Група все одно мало не потрапила під обстріл — її врятувала затримка через пробите колесо. Буквально тоді ж російський удар зруйнував приватний будинок. Поранило кота, який уже не вперше страждає внаслідок обстрілу.

Номер, за яким можна звернутися по допомогу до «білих янголів»: 066-56-19-102.

Раніше повідомлялося, що російські війська змогли ще просунутися в селищі Очеретине Донецької області та зайняти більшу частину населеного пункту. Село Желанне розташовується в Очеретинській громаді, тобто поряд з гарячими точками фронту.

ТЕГИ

Місця
Желанне

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
00:12
Головне за день: Активне просування армії РФ на фронті. Нові категорії замість «обмежено придатний»
22:53
Знищена Новомихайлівка — черговий «трофей» РФ, ще 4 шахти на Донбасі віддали «інвесторам»: дайджест окупації ►
22:27
Горлівку та Донецьк обстріляно: поранені двоє людей, одна — загинула
19:44
В окупованому Донецьку працівники заводу отримали зарплату лише після втручання прокуратури РФ
18:40
«ЛНР» назвала міста, де на Великдень не скасують комендантську годину
16:34
ЗС РФ перекидають важку техніку у захопленому Криму — АТЕШ
14:30
Росіяни намагаються оточити Часів Яр з флангів
14:10
В окупованому Донецьку чоловік підірвався на протипіхотній міні
11:33
Будівельників із Середньої Азії заселяють у відремонтовані будинки у захопленому Маріуполі
10:39
Росіяни 10 разів обстрілювали населені пункти Донецької області минулої доби
09:58
У New York Times пояснили, у чім небезпека захоплення Часового Яру росіянами
00:01
Двоє людей загинули під час обстрілу Донецька ввечері 25 квітня
23:20
Головне за день: У Красногорівці тривають бої. Військові РФ вбили цивільних на Херсонщині
17:10
Ще одного українського військового «ДНР» заочно «засудила»
16:47
На окупованих територіях у школах навчатимуть керувати дронами
16:02
Війскові РФ зняли відео на вогнетривкому заводі в Красногорівці
14:28
Двоє російських солдатів вбили п'ятьох людей на окупованій території Херсонської області
12:37
Російські окупанти скинули з дрона вибухівку на автомобіль у Херсонській області
09:47
Війська РФ просунулися у Соловйове та Красногорівку Донецької області — DeepState
07:45
У Маріуполі зносять будинки та «кидають» на ремонтах — міськрада
усі новини
14:43
Виїзд з фронтового Часового Яру досі можливий — людей закликають евакуюватися
13:15
Як під обстрілами живе село Желанне на Донеччині — відео ►
12:26
«Україна бомбила Донбас, Київ сам розпочав велику війну»: чому ці наративи РФ — брехня ►
10:31
Атака дронів по Краснодарському краю РФ: виникли пожежі на кількох об'єктах
09:54
Донецька область під вогнем РФ: до яких міст прилетіли снаряди окупантів
08:53
Атака РФ по Україні: скільки ракет знищено, які міста постраждали
08:35
За добу російські окупанти поранили трьох жителів Донецької області
00:12
Головне за день: Активне просування армії РФ на фронті. Нові категорії замість «обмежено придатний»
23:37
Росія атакує Україну ракетами, у тому числі «Кинджалами»
22:53
Знищена Новомихайлівка — черговий «трофей» РФ, ще 4 шахти на Донбасі віддали «інвесторам»: дайджест окупації ►
22:27
Горлівку та Донецьк обстріляно: поранені двоє людей, одна — загинула
21:30
Війська РФ захопили Соловйове та Семенівку на Донеччині — відео
21:00
Бойовики донецького підрозділу поскаржилися Путіну: низькі зарплати та немає пільг
19:44
В окупованому Донецьку працівники заводу отримали зарплату лише після втручання прокуратури РФ
18:40
«ЛНР» назвала міста, де на Великдень не скасують комендантську годину
17:55
Замість «обмежено придатний» будуть інші статуси — Міноборони України
17:30
З двох київських лікарень терміново евакуювали людей через можливий удар російських військ
17:00
Російські окупанти скинули дрон на автомобіль: постраждали волонтери, які привезли гумдопомогу
16:43
З Костянтинівки повідомляють про вибухи: ймовірно, росіяни вдарили КАБами
16:34
ЗС РФ перекидають важку техніку у захопленому Криму — АТЕШ
усі новини
ВІДЕО
Як під обстрілами живе село Желанне на Донеччині — відео ► Як під обстрілами живе село Желанне на Донеччині — відео ►
27 квітня, 13:15
«Україна бомбила Донбас, Київ сам розпочав велику війну»: чому ці наративи РФ — брехня ► «Україна бомбила Донбас, Київ сам розпочав велику війну»: чому ці наративи РФ — брехня ►
27 квітня, 12:26
Знищена Новомихайлівка — черговий «трофей» РФ, ще 4 шахти на Донбасі віддали «інвесторам»: дайджест окупації ► Знищена Новомихайлівка — черговий «трофей» РФ, ще 4 шахти на Донбасі віддали «інвесторам»: дайджест окупації ►
26 квітня, 22:53
Російські окупанти перекидають важку техніку у Криму. Фото: АТЕШ ЗС РФ перекидають важку техніку у захопленому Криму — АТЕШ
26 квітня, 16:34
Трактор-демінер працює у Запорізькій області. Фото: кадр із відео На Запоріжжі фермери самотужки організовують розмінування полів, нерідко їм допомагають військові
26 квітня, 15:40
Нацпол оголосив підозру російському генерал-майору Мулюкіну за пограбування ЧАЕС. Фото: Нацполіція За пограбування Чорнобильської АЕС російському генерал-майору оголосили підозру
26 квітня, 12:36
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір