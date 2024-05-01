Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Два человека погибли в Донецкой области от российских обстрелов за сутки

01 мая 2024, 08:58

Два человека погибли в Донецкой области от российских обстрелов за сутки

Оккупационная армия РФ за минувшие сутки, 30 апреля, ударили по населенным пунктам Донецкой области. Стало известно, что двое гражданских были убиты от рук оккупантов. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

«За 30 апреля россияне убили 2 жителей Донецкой области: в Новоалександровке и Калиновом», — говорится в сообщении.

С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 1941 человек, получили ранения — 4850. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Ранее мы писали, что россияне ночью ударили по Одессе двумя баллистическими ракетами. В результате атаки погибли три человека, еще трое ранены

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Люди
Вадим Филашкин
Места
Донецкая область
События
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
23:19
Главное за день: Обстрел Харькова. В оккупации растут случаи насилия
16:59
В Крыму оккупанты намеренно глушат мобильную связь и навигацию
14:53
Оккупированная часть Луганской области частично осталась без воды
11:22
На военном аэродроме в Джанкое ночью раздались взрывы: пять военных РФ пострадали
08:29
В оккупированном Крыму прозвучали взрывы
23:12
Главное за день: Атака Одессы. На Донбассе задержали главу нижегородской Думы
17:44
«Мирные переговоры» по сценарию Кремля: какие фейки и манипуляции ►
13:58
98-летняя женщина пешком вышла с оккупированной части Очеретино
11:22
Новомихайловка в Донецкой области захвачена российскими войсками — DeepState
22:30
Главное за день: Россиянин убил двух украинских военных в Германии. Сложная ситуация на передовой
21:05
Путин говорит, что Украину создал Ленин. Почему это неправда ►
15:40
При обстрела Донецкой области погибла женщина
23:21
Главное за день: Войска России захватили село на Авдеевском направлении. Эвакуация из Часового Яра
22:45
Российские военные захватили село Бердычи под Адвеевкой
16:15
В Донецке обстрелом ранены две пенсионерки
00:12
Главное за день: Активное продвижение армии РФ на фронте. Новые категории вместо «ограниченно годный»
22:53
Уничтоженная Новомихайловка — очередной «трофей» РФ, еще 4 шахты на Донбассе отдали «инвесторам»: дайджест оккупации ►
22:27
Горловка и Донецк обстреляны — ранены два человека, один — погиб
19:44
В оккупированном Донецке работники завода получили зарплату только после вмешательства прокуратуры
18:40
«ЛНР» назвала города, где на Пасху не отменят комендантский час
все новости
09:39
В Херсонской ГВА назвали количество пострадавших от российских обстрелов в апреле
09:38
Дроны атаковали четыре региона России
08:58
Два человека погибли в Донецкой области от российских обстрелов за сутки
08:40
Оккупанты из артиллерии и РЗСО «Град» обстреляли Никополь: есть пострадавшая
08:36
Оккупанты сосредоточили основной удар на Авдеевском и Бахмутском направлениях: захвачены Керамик и Новокалиново
08:24
В России беспилотники атаковали Рязанский НПЗ, Воронеж и Ростов-на-Дону
07:35
Ночью россияне ударили по Одессе ракетами, три человека погибли
23:19
Главное за день: Обстрел Харькова. В оккупации растут случаи насилия
21:53
Зеленский провёл ряд совещаний, касаемых срыва военных планов РФ
21:16
В Донецкой области аграрии планируют засеять 337 тысяч гектаров — ОВА
19:57
В МИД Украины дали разъяснение для военнобязанных мужчин за границей: что изменилось
19:26
Доверие Украины к странам НАТО подорвано из-за невыполнения обещанного, — Столтенберг
18:28
Почти 300 тысячам переселенцев перестали выплачивать пенсии
18:17
Подробности убийства Рассела Бентли: Российские военные взорвали машину с его телом
17:45
Правительство выделило более 15 млрд гривен на закупку дронов
17:22
Россияне атаковали Харьков: прилет по жилому району, один погибший, девять раненых
17:09
Пасха в условиях войны: стало известно, какие ограничения будут в Покровской громаде
16:59
В Крыму оккупанты намеренно глушат мобильную связь и навигацию
16:32
На оккупированных территориях Донбасса растет количество сексуального насилия со стороны военных РФ
16:06
В Украину экстрадировали скрывавшегося в ЕС организатора «схем для уклонистов»
все новости
ВИДЕО
Атака РФ по Одессе: момент удара баллистической ракеты. Фото: кадр из видео В сети появилось видео удара России по Одессе баллистической ракетой «Искандер» с кассетным боезарядом
30 апреля, 12:55
Удар по «Васильку»: дрон и 155 мм снаряд. Фото: кадр из видео По российскому миномету «Василёк» нанесли комбинированный удар дроном и 155 мм снарядом
30 апреля, 12:12
Авария в Киеве: грузовик DAF на тротуаре. Фото: кадр из видео В Киеве вылетел на тротуар и перевернулся грузовик DAF
30 апреля, 11:38
Последствия ракетной атаки в Одессе. Фото: Силы обороны Юга Россия атаковала Одессу: 4 погибших и более 30 пострадавших, горит «дворец Кивалова»
29 апреля, 19:18
«Мирные переговоры» по сценарию Кремля: какие фейки и манипуляции ► «Мирные переговоры» по сценарию Кремля: какие фейки и манипуляции ►
29 апреля, 17:44
Снайперы ССО уничтожили военных РФ в Донецкой области. Фото: кадр из видео Снайперы ССО уничтожили четырех военнослужащих РФ в Донецкой области
29 апреля, 08:40

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор