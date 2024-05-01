Два человека погибли в Донецкой области от российских обстрелов за сутки

Оккупационная армия РФ за минувшие сутки, 30 апреля, ударили по населенным пунктам Донецкой области. Стало известно, что двое гражданских были убиты от рук оккупантов. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«За 30 апреля россияне убили 2 жителей Донецкой области: в Новоалександровке и Калиновом», — говорится в сообщении.

С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 1941 человек, получили ранения — 4850. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что россияне ночью ударили по Одессе двумя баллистическими ракетами. В результате атаки погибли три человека, еще трое ранены