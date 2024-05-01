Двоє людей загинули на Донеччині внаслідок російських обстрілів за добу

Окупаційна армія РФ за минулу добу, 30 квітня, вдарила по населених пунктах Донецької області. Стало відомо, що двоє цивільних загинули від рук окупантів. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«За 30 квітня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Новоолександрівці та Калиновому», — йдеться у повідомленні.

З початку повномасштабної війни на Донеччині загинула 1941 особа, отримали поранення — 4850 людей. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що росіяни вночі вдарили по Одесі двома балістичними ракетами. Внаслідок атаки загинули троє людей, ще троє поранені