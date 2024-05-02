В Севастополе партизаны нашли состав ракет для ПВО

Украинские партизаны обнаружили ракетный склад российской части ПВО в оккупированном Севастополе. Фото: АТЕШ

Во временно аннексированном Севастополе партизаны обнаружили и передали координаты ракетного склада российской части противовоздушной обороны. Об этом сообщили в пресс-службе партизанского движения АТЕШ.



«Агенты нашего движения разведали парк военной техники и склад ракетного вооружения 12 зенитного ракетного полка 31 дивизии ПВО. Координаты: 44.5171832 33.4875704», — говорится в сообщении.



Партизаны также, в свою очередь, изучили график патрулей, слабые места в защите части и камеры наблюдения.



«Эти склады являются приоритетной целью. Ведь за неимением ракет, их система ПВО станет недейственной», — отметили партизаны.



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