У Севастополі партизани виявили склад ракет для ППО

У тимчасово анексованому Севастополі партизани виявили та передали координати ракетного складу російської частини протиповітряної оборони. Про це повідомили у пресслужбі партизанського руху АТЕШ.
«Агенти нашого руху розвідали парк військової техніки та склад ракетного озброєння 12-го зенітного ракетного полку 31-ї дивізії ППО. Координати: 44.5171832 33.4875704», — йдеться у повідомленні.
Партизани також вивчили графік патрулів, слабкі місця в захисті частини та розташування камер спостереження.
«Ці склади є пріоритетною метою. Адже через відсутність ракет їхня система ППО стане недієвою», — зазначили партизани.
Раніше ми писали, що російські окупанти глушать зв'язок та навігацію на території тимчасово окупованого Кримського півострова.