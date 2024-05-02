В «ДНР» пожаловались на санкции против российской промышленности

Заводы на оккупированной территории не работают на полную мощность. В группировке «ДНР» это признали. Оправданием стали не только боевые действия, разбор предприятий на металлолом, но также санкции против России.



Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин в комментарии местным СМИ заявил, что «санкционная составляющая подкорректировала наше видение развития предприятий».



В «ДНР» решили сконцентрироваться на поставки в Россию и «дружественные страны».



«Если им выгодно, то они должны покупать без оглядки на западное давление», — заявил Пушилин.

Министерство финансов США 1 мая объявило санкции против почти 200 физических и юридических лиц, способствующих военно-промышленному комплексу России и помогающих ей уклоняться от уже наложенных ограничений.



Европейский союз начал подготовку 14-го пакета санкций, который должен быть принят весной этого года.