У «ДНР» поскаржилися на санкції проти російської промисловості

Заводи на окупованій території не працюють на повну потужність. В угрупованні «ДНР» це визнали. Виправданням стали не лише бойові дії, розбір підприємств на металолом, а й санкції проти Росії.



Глава угруповання «ДНР» Денис Пушилін у коментарі місцевим ЗМІ заявив: «санкційна складова підкоригувала наше бачення розвитку підприємств».



У «ДНР» вирішили зосередитися на постачанні до Росії та «дружніх країн».



«Якщо їм вигідно, то вони повинні купувати без огляду на західний тиск», — заявив Пушилін.

Міністерство фінансів США 1 травня оголосило санкції проти майже 200 фізичних та юридичних осіб, які сприяють військово-промисловому комплексу Росії та допомагають їй ухилятися від вже запроваджених обмежень.



Європейський союз розпочав підготовку 14-го пакету санкцій, який має бути ухвалений навесні цього року.