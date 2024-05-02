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У «ДНР» поскаржилися на санкції проти російської промисловості

02 травня 2024, 22:20

У «ДНР» поскаржилися на санкції проти російської промисловості

Заводи на окупованій території не працюють на повну потужність. В угрупованні «ДНР» це визнали. Виправданням стали не лише бойові дії, розбір підприємств на металолом, а й санкції проти Росії.

 Глава угруповання «ДНР» Денис Пушилін у коментарі місцевим ЗМІ заявив: «санкційна складова підкоригувала наше бачення розвитку підприємств».

 У «ДНР» вирішили зосередитися на постачанні до Росії та «дружніх країн».

«Якщо їм вигідно, то вони повинні купувати без огляду на західний тиск», — заявив Пушилін.

Міністерство фінансів США 1 травня оголосило санкції проти майже 200 фізичних та юридичних осіб, які сприяють військово-промисловому комплексу Росії та допомагають їй ухилятися від вже запроваджених обмежень.

Європейський союз розпочав підготовку 14-го пакету санкцій, який має бути ухвалений навесні цього року.

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