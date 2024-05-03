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Российские оккупанты прячутся на руинах завода в Красногоровке — они под огневым контролем ВСУ

03 мая 2024, 17:35

Российские оккупанты прячутся на руинах завода в Красногоровке — они под огневым контролем ВСУ

Российские оккупанты продолжают штурмовать Красногоровку Донецкой области. Часть российских групп, которые успели зайти и спрятаться на территории остатков Красногоровского огнеупорного завода, находятся под огневым контролем украинских сил, сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Хортица» подполковник Назар Волошин.

Он подчеркнул, что Силы обороны пытаются выбить оккупанта из населенного пункта.

«Противник не оставляет попыток проводить штурмы города небольшими штурмовыми группами. Время от времени враг также пытается штурмовать окрестности на бронетехнике. Наши защитники огнем артиллерии и минометов уничтожают все попытки и старания врага зайти в город. Часть вражеских групп, которые успели зайти и спрятаться на территории остатков Огнеупорного завода, находятся под нашим огневым контролем», — сообщил Волошин в комментарии «Интерфакс-Украина».

По словам спикера, часть Красногоровки, в которой находится противник, также — под огневым контролем Сил обороны Украины.

«Российские военные, которые прорвались штурмовыми группами к Красногоровке находятся сейчас в сложном положении, поскольку практически лишены снабжения боекомплектом и поддержкой бронетехники. Продолжаются бои, Силы обороны сдерживают продвижение противника вглубь города», — отметил Волошин.

Ранее он сообщил, что российские оккупанты из Очеретино Донецкой области пытаются идти в сторону магистрали Покровск — Константиновка.

Как сообщалось, российским войскам удалось прорваться и закрепиться в Очеретино в Донецкой области, однако этот участок находится под огневым контролем украинских военных, бои продолжаются.

 

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