Російські окупанти ховаються у зруйнованому заводі у Красногорівці — вони під вогневим контролем ЗСУ

Російські окупанти продовжують штурмувати Красногорівку Донецької області. Частина російських груп, які встигли зайти та сховатися на території зруйнованого Красногорівського вогнетривкого заводу, перебувають під вогневим контролем українських сил, – повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСГВ) «Хортиця» підполковник Назар Волошин.



Він наголосив, що Сили оборони намагаються вибити окупантів із населеного пункту.



«Противник не залишає спроб здійснювати штурми міста невеликими штурмовими групами. Іноді ворог намагається штурмувати околиці на бронетехніці. Наші захисники вогнем артилерії та мінометів знищують усі спроби та старання ворога зайти до міста. Частина ворожих груп, які встигли зайти та сховатися на території залишків вогнетривкого заводу, перебуває під нашим вогневим контролем», — повідомив Волошин у коментарі «Інтерфакс-Україна».



За словами речника, частина Красногорівки, в якій розташувався противник, також — під вогневим контролем Сил оборони України.



«Російські військові, які прорвалися штурмовими групами до Красногорівки, перебувають зараз у складному становищі, оскільки практично позбавлені постачання боєкомплектів та підтримки бронетехніки. Тривають бої, Сили оборони стримують поступ супротивника вглиб міста», — зазначив Волошин.



Раніше він повідомив, що російські окупанти з Очеретиного на Донеччині намагаються йти у бік магістралі Покровськ — Костянтинівка.



Як повідомлялося, російським військам вдалося прорватися і закріпитися в Очеретиному на Донеччині, проте ця ділянка перебуває під вогневим контролем українських військових, бої тривають.