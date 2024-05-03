В Горловке БПЛА атаковал систему наблюдения, которую российские военные установили на жилом доме

В оккупированной Горловке Донецкой области беспилотник атаковал многоэтажный дом. В оккупационной администрации «ДНР» заявили, что дом, расположенный по улице Болотникова, 11/1 в Никиковском районе — не военный объект, и могли пострадать мирные жители.



При этом на фото последствий удара, которые опубликовал «мэр» Горловки Иван Приходько, можно увидеть мобильный комплекс видео-тепловизионного наблюдения «Муром-П». На это обратил внимание военный блогер Necro Mancer. Комплекс предназначен для круглосуточного дистанционного видео-тепловизионного и радиолокационного наблюдения, контроля и охраны открытых участков местности, подступов, периметров и путей передвижения к объектам



Позднее Приходько отредактировал свой пост в Telegram, удалив фото с «Муромом».

С крыши многоэтажки, на которой стояла военная система наблюдения, открывается вид на подконтрольный ВСУ поселок Нью-Йорк.

Подобный случай установки военных технических приспособлений на жилых дома в оккупации — не первый.



Группа аэроразведки «Инквизиция» 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка ВСУ опубликовала видео уничтожения средств оперативной разведки российских сил в оккупированном Донецке.



Эти средства противника были уничтожены с помощью FPV-дронов. На кадрах видно, что радиолокационную станцию «Аистенок» российские военные установили на крыше жилого дома по адресу ул. Куйбышева, 192Г в Киевском районе Донецка в районе железнодорожного вокзала.