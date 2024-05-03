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У Горлівці БПЛА атакував систему спостереження, яку російські військові встановили на житловому будинку

03 травня 2024, 18:03

У Горлівці БПЛА атакував систему спостереження, яку російські військові встановили на житловому будинку

У Горлівці БПЛА атакував систему спостереження, яку російські військові встановили на житловому будинку

В окупованій Горлівці Донецької області безпілотник атакував багатоповерховий будинок. В окупаційній адміністрації «ДНР» заявили, що будинок, розташований на вулиці Болотникова, 11/1 у Нікіковському районі — не військовий об'єкт, і могли постраждати мирні жителі.

На фото наслідків удару, які опублікував «мер» Горлівки Іван Приходько, можна побачити мобільний комплекс відеотепловізійного спостереження «Муром-П». На це звернув увагу військовий блогер Necro Mancer.  Комплекс призначений для цілодобового дистанційного відеотепловізійного та радіолокаційного спостереження, контролю та охорони відкритих ділянок місцевості, підступів, периметрів та шляхів пересування до об'єктів.

Пізніше Приходько відредагував свій допис в Telegram, вилучивши фото із «Муромом».

З даху багатоповерхівки, на якій стояла військова система спостереження, відкривається вид на підконтрольне ЗСУ селище Нью-Йорк.

Подібний випадок встановлення військових технічних пристроїв на житлові будинки в окупації не перший.

Група аеророзвідки «Інквізиція» 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка ЗСУ опублікувала відео знищення засобів оперативної розвідки російських сил в окупованому Донецьку.

Ці засоби противника були знищені за допомогою FPV-дронів. На кадрах видно, що радіолокаційну станцію «Лелека» російські військові встановили на даху житлового будинку за адресою вул. Куйбишева, 192Г у Київському районі Донецька у районі залізничного вокзалу.

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