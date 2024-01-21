В Донецке войска РФ устанавливают свои радары на крышах жилых домов

Группа аэроразведки «Инквизиция» 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка ВСУ опубликовала видео уничтожения средств оперативной разведки российских сил в оккупированном Донецке.

Эти средства противника были уничтожены с помощью FPV-дронов. Благодаря видео удалось геолоцировать места ударов.



В частности, на кадрах видно, что радиолокационную станцию «Аистенок» российские военные установили на крыше жилого дома по адресу ул. Куйбышева, 192Г в Киевском районе Донецка в районе железнодорожного вокзала.



Также выведен из строя РЭР пеленгатор дронов «Артикул-П», который находился на крыше жилого дома на улице Ленкоранская, 17 в Куйбышевском районе.



Еще были уничтожены два комплекса наблюдения «Муром-П» находившихся в уже незаселенном из-за боев доме в Куйбышевском районе недалеко от линии фронта.



Кроме того, уничтожен комплекс связи, находившийся на крыше дома в Донецке, место которого геолоцировать не удалось.

Напомним, для усиления контроля во временно оккупированном Луганске россияне устанавливают камеры видеонаблюдения. Используя такую систему, можно установить не только пол и возраст, но и личность человека.