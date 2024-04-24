Заместителя министра обороны России подозревают в государственной измене. Фото из открытых источников

Арестованного замминистра обороны России Тимура Иванова подозревают в госизмене, утверждает российское издание «Важные истории» со ссылкой на источники, «близкие к ФСБ». Обвинения в коррупции — лишь публичная часть процесса.

«Взятка — это для публики. Пока говорить публично о госизмене не хотят — скандал большой: все-таки замминистра обороны», — сообщил один из источников издания.

«За коррупцию его бы никто задерживать не стал. Об этом там [в Кремле] давно все знали. Путин дал команду после того, как удалось убедить, что речь идет именно о госизмене», — говорит другой источник.

Отмечается, что 24 апреля Басманный суд арестовал Иванова, предъявив ему обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами: дело связано с проведением подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Ранее издание «Проект» публиковало расследование о том, как семья Иванова спрятала элитную недвижимость почти на 1 млрд рублей. По информации издания, семья Иванова владеет домом площадью 1,6 тысячи м² и участком 10 тысяч м² в поселке Успенское в Подмосковье. Кроме того, издание выяснило, что Иванову принадлежит таунхуас на Остоженке площадью 300 м².

Также Иванов получает десятки миллиардов при строительстве зданий в разрушенном Россией Мариуполе, сообщал центр «Досье», отмечая в тексте, что оккупированные РФ территории стали для замминистра настоящей золотой жилой. Подробнее об этом — в материале «Заместитель Шойгу зарабатывает на разрушенном Мариуполе десятки миллиардов рублей».

Иванов прославился, защищая от чужих глаз чрезмерный достаток пресс-секретаря Путина — Дмитрия Пескова. На вечеринке в честь дня рождения своей супруги замминистра прикрывал часы Пескова от камер — их стоимость составляет около 6 млн рублей. Это половина дохода Пескова за год.

Ранее сообщалось, что заместителя министра обороны Российской Федерации Тимура Иванова отправили в СИЗО.