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В суд передали дела о госизмене и коррупции экс-мэра Святогорска

Обновлено
28 декабря 2023, 15:20

В суд передали дела о госизмене и коррупции экс-мэра Святогорска

Дело бывшего мэра Святогорска передано в суд. Фото из открытых источников Дело бывшего мэра Святогорска передано в суд. Фото из открытых источников

Бывшего мэра Святогорска Владимира Бандуру, который во время оккупации города в 2022 году перешел на сторону оккупационной власти, будут заочно судить по нескольким статьям Уголовного Кодекса Украины.

Прокуроры Донецкой областной прокуратуры передали в суд обвинительный акт в отношении Бандуры по обвинению в государственной измене и коллаборационной деятельности, сообщили в Офисе генерального прокурора.

«Досудебным расследованием установлено, что после оккупации войсками РФ  Святогорска летом 2022 года, городской голова принял предложение главаря «ДНР» возглавить фейковую администрацию города. Так называемый мэр выполнял указания оккупантов. Демонстрируя свою антиукраинскую позицию, он распространил в СМИ обращение с выражением личной поддержки и благодарности военнослужащим ВС РФ. В сентябре 2022 года Вооруженные силы Украины выбили оккупантов из города, а гауляйтер скрылся вместе с оккупантами. Он находится в розыске», — говорится в сообщении.

Во втором деле Бандура уже фигурирует, как подозреваемый в незаконном завладении бюджетными средствами более чем на 3 миллиона гривен. 

«В 2020 году Святогорский горсовет заключил договор со строительной фирмой на реконструкцию единственного в городе детского сада. По итогу, Бандура подписал акты приема-передачи в которых значилось, что  строительство было завершено. Однако это не соответствовало действительности. Из-за этого из бюджета на счет строительной компании было перечислено лишних 3 миллиона гривен», — сообщила «Новостям Донбасса» спикер территориального управления Государственного бюро расследований в Краматорске Валерия Осипец.

Она добавила, что за это экс-мэру Святогорска грозит до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что прокуратура инициировала передачу в управление АРМА имущества экс-мэра Святогорска Владимира Бандуры стоимостью более 8 млн грн.

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