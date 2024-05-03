На Донеччині 15 рятувальників визнали держзрадниками — вони служать у Маріуполі

У Донецькій області 15 колишнім співробітникам Головного управління ДСНС України регіону заочно повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).



Прокуратура області повідомила про підозру у державній зраді колишнім працівникам 3-го Державного пожежно-рятувального загону, які у травні 2022 року залишилися в окупованому Маріуполі.



«Нехтуючи присягою на вірність українському народу, 6 командирів відділень, 3 начальників варти та рятувального відділення, 5 пожежників-рятувальників та водій добровільно перейшли на бік ворога», — йдеться у повідомленні прокуратури.



Вони обійняли аналогічні посади у незаконно створеному «пожежно-рятувальному загоні». А один із них отримав підвищення до заступника начальника пожежної частини. Воєнізований орган, до якого працевлаштувалися підозрювані, підпорядковується так званому міністерству у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійного лиха угруповання «ДНР».



Усіх підозрюваних оголосили у розшук.