Ночной удар по Харькову: возник масштабный пожар, есть пострадавшие

В ночь на субботу 4 мая Харьков подвергся массированному обстрелу со стороны РФ.



В Харькове прозвучали взрывы. Удар дронов-камикадзе пришелся по гражданской инфраструктуре Основянского района, в одном из мест прилетов возник масштабный пожар.

«Получили ранения 13-летний ребенок и женщина. Еще у одной женщины острая реакция на стресс», — сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Днем 3 мая вооруженные силы РФ нанесли удар по Холодногорскому району Харькова, в результате чего под завалами нескольких разрушенных жилых домов оказались люди. Известно о погибшей женщине пенсионного возраста и двоих раненых.