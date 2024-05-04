Нічний удар по Харкову: виникла масштабна пожежа, є постраждалі

У ніч проти 4 травня Харків зазнав масованого обстрілу з боку РФ.



У місті пролунали вибухи. Удару дронів-камікадзе зазнала цивільна інфраструктура Основ'янського району, в одному з місць «прильотів» виникла масштабна пожежа.

«Дістали поранення 13-річна дитина та жінка. Ще одна жінка має гостру реакцію на стрес», — повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Вдень 3 травня збройні сили РФ завдали удару по Холодногірському району Харкова, внаслідок якого під завалами кількох зруйнованих житлових будинків опинилися люди. Відомо про загиблу жінку пенсійного віку та двох поранених.