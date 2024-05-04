На Донеччині обстрілами пошкоджено близько 100 будинків за добу

Протягом доби російські війська завдали 2127 ударів по Донецькій області. Постраждали 13 населених пунктів: міста Костянтинівка, Курахове, Лиман, Сіверськ, Торецьк, Часів Яр, селище Іллінка, села Богоявленка, Галицинівка, Калинове, Нетайлове, Прогрес, Рідкодуб.

Як повідомили в поліції Донеччини, пошкоджено 78 цивільних об'єктів — 57 житлових будинків, адмінбудівлі, гаражі, автотранспорт, газопровід, ЛЕП.

Курахове окупанти накрили з РСЗВ «Ураган», внаслідок чого загинули двоє людей та двоє поранено. Руйнуванням зазнали три багатоквартирні та приватні будинки, адмінбудівля.



У Часовому Ярі від удару дроном загинув мирний житель, ще двоє отримали травми.



По Торецьку армія РФ відкрила вогонь із «Градів» — поранила людину, пошкодила багатоквартирний та 15 приватних будинків та адмінбудівлю.

Внаслідок артилерійських обстрілів травмовано мешканця Сіверська та жителя Нетайлова.



Чотири авіабомби КАБ-500 загарбники скинули на Лиман, пошкодивши багатоквартирний та 11 приватних будинків, господарську споруду, 5 гаражів, 7 автомобілів.

Рідкодуб армія РФ атакувала чотирма керованими бомбами УМПБ Д-30СМ. Внаслідок удару зруйновано три приватні будинки.



Крім того, встановлено інформацію про загибель місцевого жителя у селі Дружба, якого вбили 2 травня. Окупант потрапив по людині, яка їхала велосипедом із хлібом.