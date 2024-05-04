Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

На Донеччині обстрілами пошкоджено близько 100 будинків за добу

04 травня 2024, 09:45

На Донеччині обстрілами пошкоджено близько 100 будинків за добу

На Донеччині обстрілами пошкоджено близько 100 будинків за добу

Протягом доби російські війська завдали 2127 ударів по Донецькій області. Постраждали 13 населених пунктів: міста Костянтинівка, Курахове, Лиман, Сіверськ, Торецьк, Часів Яр, селище Іллінка, села Богоявленка, Галицинівка, Калинове, Нетайлове, Прогрес, Рідкодуб. 

Як повідомили в поліції Донеччини, пошкоджено 78 цивільних об'єктів — 57 житлових будинків, адмінбудівлі, гаражі, автотранспорт, газопровід, ЛЕП.

Курахове окупанти накрили з РСЗВ «Ураган», внаслідок чого загинули двоє людей та двоє поранено. Руйнуванням зазнали три багатоквартирні та приватні будинки, адмінбудівля.

У Часовому Ярі від удару дроном загинув мирний житель, ще двоє отримали травми.

По Торецьку армія РФ відкрила вогонь із «Градів» — поранила людину, пошкодила багатоквартирний та 15 приватних будинків та адмінбудівлю.

Внаслідок артилерійських обстрілів травмовано мешканця Сіверська та жителя Нетайлова.

Чотири авіабомби КАБ-500 загарбники скинули на Лиман, пошкодивши багатоквартирний та 11 приватних будинків, господарську споруду, 5 гаражів, 7 автомобілів.

Рідкодуб армія РФ атакувала чотирма керованими бомбами УМПБ Д-30СМ. Внаслідок удару зруйновано три приватні будинки.

Крім того, встановлено інформацію про загибель місцевого жителя у селі Дружба, якого вбили 2 травня. Окупант потрапив по людині, яка їхала велосипедом із хлібом.

ТЕГИ

Інше
наслідки обстрілу

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:18
Головне за день: РФ просувається під Очеретиним. ATACMS знищили сотню окупантів на Луганщині
22:00
Азовське узбережжя віддають «інвесторам», а з Маріуполя виселяють мігрантів — дайджест окупації ►
18:03
У Горлівці БПЛА атакував систему спостереження, яку російські військові встановили на житловому будинку
14:55
Назар Волошин: Російські військові з Очеретиного прориваються до траси Покровськ — Костянтинівка
08:40
В українському ГУР заявили про підготовку до наступу окупантів у двох областях України
23:32
Головне за день: У «ДНР» визнали, що заводи не працюють на повну потужність. РФ штурмує Часів Яр
22:20
У «ДНР» поскаржилися на санкції проти російської промисловості
20:30
Москва забрала справу вбитого Рассела Бентлі
18:45
З порту Маріуполя окупанти запустили перший поїзд до Волновахи
17:58
Який вигляд має аеродром в окупованому Джанкої після удару — супутникові знімки
17:14
У районі Часового Яру російські окупанти не дісталися каналу Сіверський Донець – Донбас — Назар Волошин
13:58
Російським військам вдалося закріпитися в Очеретиному — Назар Волошин
13:48
У Севастополі партизани виявили склад ракет для ППО
10:42
Населені пункти Донецької області 18 разів зазнавали російських обстрілів минулої доби
08:27
Російські війська просуваються на південь від Часового Яру — BILD
07:57
Війська РФ просунулися на Авдіївському напрямку — DeepState
23:24
Головне за день: Зміни на лінії фронту. Одесу атакували двічі за добу
15:25
В окупованому Рубіжному чоловік загинув під час пожежі через недопалок
13:28
У захопленому Маріуполі пролунали вибухи
12:25
В Авдіївці підлягають відновленню лише 19 багатоквартирних будинків — Пушилін
усі новини
09:45
На Донеччині обстрілами пошкоджено близько 100 будинків за добу
08:59
Нічний удар по Харкову: виникла масштабна пожежа, є постраждалі
08:35
Донецька область після обстрілів: за добу загинули троє мирних жителів
23:18
Головне за день: РФ просувається під Очеретиним. ATACMS знищили сотню окупантів на Луганщині
22:49
СБУ попередила українців про можливі провокації Росії на Великдень
22:00
Азовське узбережжя віддають «інвесторам», а з Маріуполя виселяють мігрантів — дайджест окупації ►
20:54
На Донеччині 15 рятувальників визнали держзрадниками — вони служать у Маріуполі
19:47
Евакуаційні поїзди з Донецької області тепер їдуть на Волинь
18:57
«Це не пральня»: Івлєєва каже, що «тихо» відвідала Донбас
18:30
На Великдень богослужіння у храмах Донецької області знову пройдуть без людей
18:03
У Горлівці БПЛА атакував систему спостереження, яку російські військові встановили на житловому будинку
17:35
Російські окупанти ховаються у зруйнованому заводі у Красногорівці — вони під вогневим контролем ЗСУ
16:50
Екіпаж «Білого янгола» евакуював двох літніх чоловіків із Зарічного та Ямполя
16:30
ЗСУ знищили понад сотню російських військових ракетами ATACMS на полігоні в Луганській області
15:50
Росіяни вдарили по житлових будинках у Харкові: відомо про загиблу та поранених
14:55
Назар Волошин: Російські військові з Очеретиного прориваються до траси Покровськ — Костянтинівка
14:43
Українські військовослужбовці знищили ПЗРК «Тор» росіян за допомогою HIMARS
13:45
Опівдні росіяни обстріляли Чугуєв Харківської області
13:30
Зеленський призначив нового голову Костянтинівської МВА
12:57
Керівника Маріупольського морського порту підозрюють у багатомільйонній розтраті
усі новини
ВІДЕО
Евакуація літніх людей із Зарічного та Ямполя. Фото: кадр із відео Екіпаж «Білого янгола» евакуював двох літніх чоловіків із Зарічного та Ямполя
03 травня, 16:50
Більше сотні російських військових загинули під час ракетної атаки ЗСУ по полігону в Луганській області. Скріншот відео ЗСУ знищили понад сотню російських військових ракетами ATACMS на полігоні в Луганській області
03 травня, 16:30
Прикордонники спалили російський склад боєприпасів на Куп'янському напрямку Прикордонники спалили російський склад боєприпасів на Куп'янському напрямку
03 травня, 12:44
Поблизу покинутої ТЕЦ у Ленобласті РФ стався вибух Поблизу покинутої ТЕЦ у Ленобласті РФ стався вибух
03 травня, 11:24
Українська артилерія обнуляє загарбників з РФ. Фото: кадр із відео «Потрапив я в самий пі***рез». Військовий РФ скаржиться на втрати та розстріли дезертирів
03 травня, 10:15
Пожежа на заправці у Щебекиному. Кадр із відео Бєлгородська область РФ потрапила під атаку дронів: є постраждалі
03 травня, 09:53
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір