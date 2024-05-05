Сбитый дрон устроил пожар в Харькове: пострадали шесть человек

В ночь на 5 мая войска России атаковали Харьков при помощи беспиотников. Упавшие обломки боевого дрона в частном жилом секторе спровоцировали пожар. Есть пострадавшие.

«Повреждены по меньшей мере 8 жилых домов, а также хозяйственные постройки, гаражи, автомобили. Пострадали 6 мирных жителей, в том числе три женщины, двое мужчин и 8-летняя девочка. У 40-летнего мужчины взрывная травма, у пяти других пострадавших острая реакция на стресс. Всем пострадавшим предоставлена необходимая медицинская помощь», — сообщила пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

Начато досудебное расследование по статье 438 УК Украины за нарушение законов и обычаев войны.