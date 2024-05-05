Силы обороны ночью сбили 23 российских беспилотника в трех областях Украины

Ударные беспилотники, запущенные войсками РФ в ночь на 5 мая с разных направлений, были сбиты в Харьковской, Херсонской и Днепропетровской областях. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.



«В ночь на 5 мая 2024 года российские оккупанты атаковали с северного и южного направлений 24 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136". Районы пусков — Курская область — РФ и мыс Чауда — Крым», — написал Олещук в соцсетях.



ВСУ смогли уничтожить 23 ударных БпЛА во всех трех областях. В частности были задействованы зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.