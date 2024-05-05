Збитий дрон спричинив пожежу у Харкові: постраждали шестеро людей

У ніч проти 5 травня війська Росії атакували Харків за допомогою безпілотників. Уламки бойового дрона, що впали, в приватному житловому секторі спричинили пожежу. Є постраждалі.

«Пошкоджено щонайменше 8 житлових будинків, а також господарські споруди, гаражі, автомобілі. Постраждали 6 мирних жителів, зокрема троє жінок, двоє чоловіків та 8-річна дівчинка. У 40-річного чоловіка вибухова травма, у решти п'ятьох – гостра реакція на стрес. Усім постраждалим надано необхідну медичну допомогу», — повідомила пресслужба Харківської облпрокуратури.

Розпочато досудове розслідування за статтею 438 КК України за порушення законів та звичаїв війни.