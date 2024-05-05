На Донеччині дрон атакував машину із мирними жителями

У селі Михайлівка Покровського району Донецької області поранено трьох людей. Вранці 5 травня троє місцевих перебували в машині, коли російська армія почала атакувати.



У прокуратурі Донецької області повідомили, що російські окупанти застосували для атаки на мирний населений пункт FPV-дрон з гранатою типу Ф-1.



«З мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями 68-річного чоловіка та жінок 49 та 67 років доставили до лікарні, де їм надається кваліфікована медична допомога», — повідомили у прокуратурі.



Розпочато розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).