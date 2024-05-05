Росія заявила про повну окупацію Очеретиного на Донеччині

Міністерство оборони РФ заявило, що російські війська повністю окупували селище Очеретине на Донеччині.



У Генеральному штабі ЗСУ наразі не коментують ситуацію.



Аналітичний проєкт DeepState пише, що армія РФ окупувала селище Архангельське і вийшла на адмінкордон Очеретиного.



Також за даними проєкту, окупант настає у бік Новопокровського, має частковий успіх.



«Аналогічна ситуація на південь від Первомайського і на схід від Уманського. В противника відновилися штурми з технікою та купою десанту на ній. У Красногорівці тривають бої за місто, ворог продовжує займати на шматок населений пункт. В Урожайному Сили оборони продовжують відбивати атаки, а ворог нарощує своє угруповання у тому районі», — повідомив DeepState.



У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ зазначено, що на Авдіївському напрямку українські військові відбили 20 атак у районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське, Уманське Донецької області.