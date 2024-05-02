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115-я бригада ВСУ ответила проекту DeepState: военные и аналитики спорят о событиях в Очеретино

02 мая 2024, 23:30

115-я бригада ВСУ ответила проекту DeepState: военные и аналитики спорят о событиях в Очеретино

115-я бригада ВСУ выступила с ответом на недавнее заявление проекта DeepState о тяжелой ситуации под Очеретино Донецкой области. В бригаде заявили, что не ответственны за крах обороны в районе этого населенного пункта. 

«Обвинения кто виноват или не виноват устанавливает исключительно комиссия по результатам расследования», — подчеркнули в бригаде. 

«115-я бригада заняла полосу обороны перед населенными пунктами от Очеретино до Керамика. Противник ежедневно осуществлял по позициям бригады от 20-30 ударов КАБами, от 60-90 артиллерийских обстрелов, наносил удары «Градами», минометами, и большим количеством FPV дронов, сбросами с дронов, в том числе химического вещества. Вследствие этого н-количество позиций отделений вместе с личным составом были уничтожены врагом», — отметили в бригаде.

Военные подчеркнули, что при этом они не убегали, а вели бои с силой противника, который превышал их силы в 10-15 раз.

«Бойцы ежедневно уничтожали огромное количество живой силы противника, но, несмотря на свои потери, враг бросал все новые и новые силы на штурм наших позиций, изменив тактику штурмовых действий: если раньше он применял штурмовые группы до 5 военнослужащих, то на нашем направлении в одной штурмовой группе использовал до 15 военнослужащих, а такие группы шли по двум или трем направлениям», — сообщили военные.

Также бригада отмечает, что передала полосу ответственности в районе окрестностей населенных пунктов Очеретино и Керамик другой бригаде. Тогда эти населенные пункты были под контролем ВСУ.

«В настоящее время по данным событиям работает комиссия и ведется служебное расследование. После завершения расследования будет предоставлен подробный комментарий относительно событий под Очеретино», — сообщили в ОМБр.

Военные считают, что сооснователь интернет-ресурса DeepState Роман Погорелый «опорочил честь и достоинство целой бригады, обесценил жизнь каждого павшего бойца не только в битве под Очеретино, но и за все время широкомасштабной войны с агрессором».

Ранее военные аналитики DeepState отметили, что ситуация вокруг прорыва у Очеретино показала ряд проблем, в частности, начиная с некомпетентности некоторых спикеров, подрывающих доверие к военно-политическому руководству заявлениями, что на фоне визуального присутствия врага в центре поселка, выглядят крайне ложными.

После публичной реакции 115-й ОМБр команда DeepState выпустила еще один комментарий. Там заявляют, что не обвиняли бойцов 115-й бригады, «которые ценой своей жизни защищают нашу страну и выполняют поставленные задачи. Команда выражала поддержку в непосредственном общении с ними». 

Команда DeepState утверждает, что добивается анализа и расследования событий, которые произошли в последнее время в районе Очеретино.

«Нельзя скрыть факты комментариев бойцов других подразделений, которые служили рядом с бригадой и описывают странные вещи. Нельзя скрыть комментарии близких и родных бойцов, находящихся на службе бригады, которые описывают странные вещи. Невозможно скрыть большое количество постов с погибшими и пропавшими без вести. Это как минимум первые причины, почему необходимо обратить внимание на данные события», — комментирует DeepState.

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