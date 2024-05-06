Силы ПВО Украины сбили 12 из 13 «шахедов»

Украина сбила 12 из 13 российских «шахедов». Фото: ВС ВСУ

В ночь на 6 мая 2024 года российские оккупанты атаковали с северного направления 13-ю ударными БпЛА типа «Shahed-131/136». Об этом сообщил Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук.



«В результате боевой работы мобильными огневыми группами Сил обороны Украины уничтожены 12 вражеских ударных БПЛА в Сумской области. Спасибо боевую работу!», — отметил генерал-лейтенант Николай Олещук.







Ранее ударные беспилотники, запущенные войсками РФ в ночь на 5 мая с разных направлений, были сбиты в Харьковской, Херсонской и Днепропетровской областях.