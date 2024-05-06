Сили ППО України збили 12 з 13 «шахедів»

Україна збила 12 із 13 російських «шахедів». Фото: ПС ЗСУ

У ніч проти 6 травня 2024 року російські окупанти атакували з північного напрямку 13-ма ударними БПЛА типу Shahed-131/136. Про це повідомив Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.



«В результаті бойової роботи мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 12 ворожих ударних БПЛА в Сумській області. Дякую за бойову роботу!», – зазначив генерал-лейтенант Микола Олещук.







Раніше ударні безпілотники, запущені військами РФ у ніч на 5 травня з різних напрямків, були збиті в Харківській, Херсонській та Дніпропетровській областях.